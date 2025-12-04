Famiglia nel bosco | si attende l' udienza Favorevoli le due relazioni sui bimbi

AGI - "Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, presenteremo altri elementi utili sui quali ora non possiamo dire nulla". Lo hanno detto gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del foro di Chieti, prima di entrare nel Tribunale per i Minori dell'Aquila, luogo nel quale i giudici sono chiamati a valutare l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa lo scorso 20 novembre in cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli della coppia Nathan e Catherine in una struttura protetta di Vasto (Chieti). Prima dei due avvocati sono entrati la tutrice Maria Luisa Palladino e la curatrice speciale Marika Bolognese dei tre minorenni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Famiglia nel bosco: si attende l'udienza. Favorevoli le due relazioni sui bimbi

Altre letture consigliate

Famiglia nel bosco, oggi l'udienza al tribunale dei minori. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, i lavori di ristrutturazione sono ancora fermi: «Nathan e Catherine contrari alla plastica». Oggi l'udienza per riavere i figli Vai su X

Famiglia nel bosco, oggi l'udienza. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - È un giorno carico di attesa quello che si vive oggi a Palmoli e all'Aquila, dove al Tribunale per i minorenni si celebra l'udienza camerale che potrebbe segnare una svolta ... Da ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, attesa per l’udienza in Tribunale. Depositate due relazioni “favorevoli” - Famiglia nel bosco di Palmoli: depositate due relazioni favorevoli ai genitori prima dell'udienza al Tribunale per i minorenni dell'Aquila ... ilfattoquotidiano.it scrive

Famiglia nel bosco, oggi l'udienza (ma il ricongiungimento coi figli pare più lontano). La ristrutturazione è ancora ferma: «Nathan e Catherine contrari alla plastica» - È un piccolo giallo che nel giorno dell’udienza al tribunale dei minori dell’Aquila alimenta dubbi e perplessità ... Scrive msn.com

Famiglia nel bosco: i bambini potrebbero tornare a casa oggi, ecco perché - Oggi è una giornata cruciale per Nathan e Catherine, la coppia di Palmoli che ha commosso l'Italia intera dopo l'allontanamento dei loro tre figli, avvenuto ... Lo riporta thesocialpost.it

Famiglia nel bosco, i genitori convocati in Tribunale: cosa succederà all’udienza e cosa cambia con la nuova casa - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha fissato per giovedì, 4 dicembre, l’udienza di comparizione delle parti nel caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Si legge su tg.la7.it

Famiglia nel bosco, la gioia di papà Nathan per il primo pranzo nella casa nuova. I genitori davanti al giudice il 4 dicembre per far tornare i bambini - Giovedì 4 dicembre sarà il giorno decisivo sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti: i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno ... Lo riporta ilgazzettino.it