Famiglia nel bosco | si attende l' udienza Favorevoli le due relazioni sui bimbi

4 dic 2025

AGI - "Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, presenteremo altri elementi utili sui quali ora non possiamo dire nulla". Lo hanno detto gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del foro di Chieti, prima di entrare nel Tribunale per i Minori dell'Aquila, luogo nel quale i giudici sono chiamati a valutare l'istanza di revoca dell'ordinanza emessa lo scorso 20 novembre in cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli della coppia Nathan e Catherine in una struttura protetta di Vasto (Chieti). Prima dei due avvocati sono entrati la tutrice Maria Luisa Palladino e la curatrice speciale Marika Bolognese dei tre minorenni. 🔗 Leggi su Agi.it

