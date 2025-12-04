Famiglia nel bosco perché i legali sono fiduciosi dopo la decisione del tribunale di riservarsi

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila rinvia la decisione sul ricongiungimento della “famiglia nel bosco”. Valutate nuove prove. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Famiglia nel bosco, perché i legali sono fiduciosi dopo la decisione del tribunale di "riservarsi"

Famiglia nel bosco, oggi l'udienza. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - È un giorno carico di attesa quello che si vive oggi a Palmoli e all'Aquila, dove al Tribunale per i minorenni si celebra l'udienza camerale che potrebbe segnare una svolta ... ilmessaggero.it scrive

Famiglia nel bosco, i genitori convocati in Tribunale. I legali chiedono di revocare l'ordinanza di allontanamento dei bambini - Approda in tribunale il caso della " famiglia del bosco ", come è diventata nota la vicenda in cui sono coinvolti Nathan Trevallion, inglese di 51 anni, sua moglie Catherine Birmingham, australiana di ... Segnala today.it

Famiglia del bosco, il legale rimette il mandato: “Hanno rifiutato casa e progetto” - Nuovo colpo di scena nella vicenda della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, ovvero la coppia di origine straniera a cui – ... ecovicentino.it scrive