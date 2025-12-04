Famiglia nel bosco oggi la decisione del tribunale | perché i bambini potrebbero tornare a casa

È una giornata che potrebbe segnare una svolta decisiva per Nathan e Catherine, la coppia di Palmoli la cui storia ha attirato l’attenzione nazionale dopo l’allontanamento dei loro tre figli, avvenuto lo scorso 20 novembre. Al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila è infatti fissata l’udienza in cui si discuterà la possibilità di un ricongiungimento familiare, mentre i bambini si trovano ancora in una struttura protetta. La tensione cresce, insieme all’attesa, perché il confronto di oggi potrebbe introdurre modifiche sostanziali al provvedimento emesso nelle scorse settimane. Durante la comparizione delle parti, gli avvocati della coppia e i legali dei minori avranno modo di analizzare ogni aspetto della vicenda, in vista anche dell’udienza davanti alla Corte d’Appello, fissata per il 16 dicembre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

