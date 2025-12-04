Famiglia nel bosco nuova udienza in Tribunale all’Aquila | assenti i genitori

Nuova udienza giovedì pomeriggio al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, dove avrebbero dovuto essere ascoltati Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, i genitori della Famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) a cui sono stati allontanati i 3 figli minori. La coppia non è in aula. I genitori stanno combattendo per riottenere i bambini. Due nuove relazioni vengono valutate in aula: una della casa- Famiglia in cui i 3 minorenni sono ospitati dal 20 novembre e l’altra dei servizi sociali. I ragazzi, dall’inizio della loro permanenza nella casa-Famiglia in cui sono ospitati, sarebbero tranquilli e non avrebbero subito traumi, incontrano spesso la madre che viene considerata punto di riferimento dei piccoli e che sarebbe anche molto empatica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

