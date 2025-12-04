Famiglia nel bosco nuova udienza in Tribunale all’Aquila | assenti i genitori
Nuova udienza giovedì pomeriggio al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, dove avrebbero dovuto essere ascoltati Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, i genitori della Famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) a cui sono stati allontanati i 3 figli minori. La coppia non è in aula. I genitori stanno combattendo per riottenere i bambini. Due nuove relazioni vengono valutate in aula: una della casa- Famiglia in cui i 3 minorenni sono ospitati dal 20 novembre e l’altra dei servizi sociali. I ragazzi, dall’inizio della loro permanenza nella casa-Famiglia in cui sono ospitati, sarebbero tranquilli e non avrebbero subito traumi, incontrano spesso la madre che viene considerata punto di riferimento dei piccoli e che sarebbe anche molto empatica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Famiglia nel bosco, oggi l'udienza al tribunale dei minori. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, i lavori di ristrutturazione sono ancora fermi: «Nathan e Catherine contrari alla plastica». Oggi l'udienza per riavere i figli Vai su X
Famiglia nel bosco, oggi l'udienza. Il legale: "Speriamo nel ricongiungimento" - Oggi l'udienza di comparizione per avvocati, curatrice e tutrice, giornalisti in attesa fuori al Tribunale. Lo riporta msn.com
Famiglia nel bosco, la gioia di papà Nathan per il primo pranzo nella casa nuova. I genitori davanti al giudice il 4 dicembre per far tornare i bambini - Giovedì 4 dicembre sarà il giorno decisivo sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti: i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno ... Riporta ilgazzettino.it
Famiglia nel bosco in Abruzzo, oggi udienza di comparizione: attesa per decisione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco in Abruzzo, oggi udienza di comparizione: attesa per decisione ... Lo riporta tg24.sky.it
Famiglia nel bosco, i genitori convocati in Tribunale: cosa succederà all’udienza e cosa cambia con la nuova casa - Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha fissato per giovedì, 4 dicembre, l’udienza di comparizione delle parti nel caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Si legge su tg.la7.it
Famiglia nel bosco, Catherine: «Non vado nella nuova casa, non mi allontano dai miei figli». Ma giovedì potrebbero tornare insieme - Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha fissato per giovedì l'udienza di comparizione delle parti, nell'ambito del procedimento che riguarda la famiglia ... Si legge su ilmattino.it
Famiglia nel bosco, oggi l'udienza. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - È un giorno carico di attesa quello che si vive oggi a Palmoli e all'Aquila, dove al Tribunale per i minorenni si celebra l'udienza camerale che potrebbe segnare una svolta ... ilmessaggero.it scrive