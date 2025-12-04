Famiglia nel bosco nessuna decisione dei giudici sui bimbi | il Tribunale si riserva e rinvia tutto

Il Tribunale dei Minori dell'Aquila ha deciso di prendersi più tempo per decidere sull'istanza di revoca dell’ordinanza che ha allontanato i tre bimbi dai genitori. La decisione dopo i nuovi elementi presentati dai legali della coppia che chiedono il ricongiungimento del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

