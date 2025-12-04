Famiglia nel bosco la notizia dal tribunale su Catherine Nathan e i figli
Una mattina gelida, i corridoi del tribunale pieni di sguardi che si incrociano, sospiri trattenuti e parole appena sussurrate. C’è un caso che ha scosso l’opinione pubblica e ora si gioca tutto tra quelle mura: una famiglia, tre bambini, e una decisione che nessuno osa anticipare. Il clamore nato attorno ai figli della coppia Nathan e Catherine – i “bambini del bosco”, come tutti ormai li chiamano – ha riportato l’attenzione sul destino dei piccoli, affidati mesi fa a una struttura protetta dopo il provvedimento che aveva sospeso la responsabilità genitoriale. Ma oggi, davanti ai giudici dell’Aquila, qualcosa potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
