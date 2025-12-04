Famiglia nel bosco in Abruzzo terminata udienza di comparizione | il Tribunale si riserva
Al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila è stato il giorno dell'udienza di comparizione per il caso dei tre minori allontanati dalla propria famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Al termine dell'udienza, il Tribunale si è riservato, come reso noto dall'avvocato Femminella ( IL NUOVO CASO AD AREZZO ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Famiglia nel bosco, oggi l'udienza al tribunale dei minori. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, i lavori di ristrutturazione sono ancora fermi: «Nathan e Catherine contrari alla plastica». Oggi l'udienza per riavere i figli Vai su X
Famiglia nel bosco, il tribunale dell'Aquila si riserva sul ricongiungimento con i bambini - L'AQUILA Il tribunale dell'Aquila dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso della famiglia del bosco. Secondo ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco in Abruzzo, oggi udienza di comparizione: attesa per decisione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco in Abruzzo, oggi udienza di comparizione: attesa per decisione ... Lo riporta tg24.sky.it
Famiglia nel bosco, oggi l'udienza. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - È un giorno carico di attesa quello che si vive oggi a Palmoli e all'Aquila, dove al Tribunale per i minorenni si celebra l'udienza camerale che potrebbe segnare una svolta ... Si legge su ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco: avvocato, speriamo nel ricongiungimento - "Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, forniremo altri elementi utili, ma per ora non possiamo dire nulla". Lo riporta ansa.it
“Famiglia nel bosco” in Abruzzo, coniugi accettano casa offerta gratis da imprenditore - Un ristoratore di Ortona, originario di Palmoli, ha offerto in comodato gratuito un proprio casolare appena ristrutturato per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che ... Lo riporta tg24.sky.it
Il caso della famiglia che vive nel bosco in Abruzzo. Dalla decisione del Tribunale alle reazioni politiche - Il caso della famiglia di Palmoli divide l’Italia: decisione del Tribunale dei Minori, reazioni politiche e futuro incerto per i tre bambini. Secondo blitzquotidiano.it