Famiglia nel bosco in Abruzzo oggi udienza di comparizione | attesa per decisione

Al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila è il giorno dell'udienza di comparizione per il caso dei tre minori allontanati dalla propria famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. "Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, forniremo altri elementi utili, ma per ora non possiamo dire nulla”, ha detto l'avvocata Danila Solinas all’ingresso. "Stiamo lavorando bene", ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti riferite alla strategia difensiva da attuare in udienza. L'altro avvocato della famiglia, Marco Femminella, ha rinviato ogni commento a dopo l’udienza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Famiglia nel bosco in Abruzzo, oggi udienza di comparizione: attesa per decisione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, oggi l'udienza al tribunale dei minori. Nathan: «Fiducioso ma preoccupato». L'ipotesi della revoca di separazione dai figli - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, i lavori di ristrutturazione sono ancora fermi: «Nathan e Catherine contrari alla plastica». Oggi l'udienza per riavere i figli Vai su X

Famiglia nel bosco, all'udienza i genitori non si presentano. Gli avvocati: «Fiduciosi nel ricongiungimento» - L'AQUILA «Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, presenteremo altri elementi in questo senso». Da ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, attesa per l’udienza in Tribunale. Depositate due relazioni “favorevoli” - Famiglia nel bosco di Palmoli: depositate due relazioni favorevoli ai genitori prima dell'udienza al Tribunale per i minorenni dell'Aquila ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco: avvocato, speriamo nel ricongiungimento - "Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, forniremo altri elementi utili, ma per ora non possiamo dire nulla". Segnala ansa.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: NATHAN ENTRA NELLA NUOVA CASA. ASSOUTENTI, “PROMOSSO ABRUZZO LIBERO E AUTENTICO” - PESCARA – Questa mattina Nathan, il padre della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, ha varcato, per la prima volta da inquilino, la soglia del casolare di ‘Nonna Gemma’, dove si trasferirà tempora ... Da abruzzoweb.it

“Famiglia nel bosco” in Abruzzo, coniugi accettano casa offerta gratis da imprenditore - Un ristoratore di Ortona, originario di Palmoli, ha offerto in comodato gratuito un proprio casolare appena ristrutturato per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che ... Secondo tg24.sky.it

Ecco la storia della famiglia nel bosco: chi sono i genitori, come vivevano e cosa è successo ai bambini - Ecco tutta la storia della famiglia nel bosco, il caso che sta infiammando la cronaca e la politica negli ultimi giorni. Segnala donnapop.it