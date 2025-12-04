Famiglia nel bosco i giudici si riservano di decidere | cosa può succedere

I tre figli minorenni di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva nella casa del bosco di Palmoli (Chieti), resteranno per il momento in casa-famiglia. Il collegio del Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso. "Le tempistiche non le posso prevedere", ha detto l'avvocata Danila Solinas. In due ore di udienza sono stati valutati su richiesta degli avvocati della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, i nuovi aspetti non conosciuti al momento dell'ordinanza di allontanamento del 20 novembre, questo per ottenere l'accoglimento della richiesta di ricongiungimento urgente per la famiglia, che sarà decisa nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

