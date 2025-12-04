Oggi è una giornata cruciale per Nathan e Catherine, la coppia di Palmoli che ha commosso l’Italia intera dopo l’allontanamento dei loro tre figli, avvenuto il 20 novembre scorso. Al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, l’attesa è palpabile: si discuterà infatti del possibile ricongiungimento familiare, mentre i bambini sono ancora in una struttura protetta. La speranza è che il confronto di oggi possa finalmente portare a modifiche significative al provvedimento. Gli avvocati della coppia e i legali dei minori avranno il compito di esaminare ogni dettaglio di questa vicenda complessa, anche in vista dell’udienza in Corte d’Appello, già fissata per il 16 dicembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Famiglia nel bosco: i bambini potrebbero tornare a casa oggi, ecco perché