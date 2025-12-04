famiglia nel bosco diffuse le relazioni sui bambini ora la decisione del tribunale

«Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, presenteremo altri elementi utili sui quali ora non possiamo dire nulla». Con queste parole gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, del foro di Chieti, hanno fatto il loro ingresso al Tribunale per i Minori dell’Aquila, dove i giudici sono chiamati a valutare l’istanza di revoca dell’ordinanza del 20 novembre. Quel provvedimento aveva sospeso la responsabilità genitoriale e disposto il collocamento dei tre figli della coppia Nathan e Catherine in una struttura protetta di Vasto (Chieti). Per ora però il Tribunale dei minorenni dell’Aquila si è riservato sul caso della famiglia del bosco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

