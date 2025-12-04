Famiglia nel bosco così mi immagino i dialoghi ironici tra la mamma neo-rurale e il figlio

“Mamma, i miei compagni di gioco hanno la coda e io no! Voglio una coda anche io!” “Ma tu non sei uno scoiattolo amore mio, non puoi avere la coda” “Voglio arrampicarmi sugli alberi anche io come fanno i miei compagni” “Ma amore, ascolta, le tue unghie sono più deboli e poi non hai i cuscinetti plantari, non sei uno scoiattolo, come devo dirtelo!!!” “Mamma, ma allora che caspita ci facciamo nei boschi se non posso essere uno scoiattolo?” “Amore mio, noi viviamo nei boschi perché amiamo e rispettiamo la natura, viviamo con i prodotti del nostro orto, capisci?” “Mamma, l’altro giorno camminando nel bosco ho visto l’etichetta di una cosa che si chiama Nutella, che cos’è?” “Non nominare più quella cosa diabolica!” “Nutella, Nutella, Nutella!” “Vai subito in castigo dietro la betulla!” “Mamma, la betulla no, ti prego!” “Allora non nominare più la Nutella, la Nutella è il diavolo!” “Mamma, perdonami, senti, voglio chiederti un’altra cosa, chi era Walt Disney?” “Chi ti ha insegnato questa parolaccia? Dove l’hai sentita?” “L’altro giorno nel bosco c’era uno strano bambino che stava guardando dentro una tavoletta luminosa una cosa chiamata Bambi ” “Ascolta tesoro, quelli si chiamano cartoni animati e sono cose finte, noi amiamo la natura vera, i Bambi veri, capisci la fortuna che hai?” “No mamma, non capisco, a me sembrava bello anche il Bambi finto, mi stava piacendo molto” “Se ti sento nominare ancora Bambi e Nutella lo dico al papà! ” “Mamma, ti prego, non farlo” “Figlio mio, non fare arrabbiare chi ti ha messo al mondo” “Mamma, ma il mondo è un bosco?” “Il mondo vero sì, le città sono luoghi di perdizione” “Mamma, ma io voglio perdermi in tutti i mondi che ha il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

