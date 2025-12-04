Famiglia nel bosco attesa per l’udienza in Tribunale Depositate due relazioni favorevoli
Dopo il provvedimento, le polemiche, la ricerca di soluzioni, è arrivata il momento dell’aula di giustizia. I genitori dei bimbi che hanno scelto di vivere nel bosco a Palmoli, in Abruzzo, non saranno presenti all’udienza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila per l’udienza prevista oggi. Si discuterà se modificare il provvedimento con cui, il 20 novembre, i tre figli della coppia sono stati allontanati e trasferiti in una struttura protetta. Una decisione che ha sollevato un acceso dibattito pubblico e che continua a mobilitare associazioni, politica e magistratura. L’udienza, prevista come comparizione delle parti, permetterà agli avvocati dei genitori e ai rappresentanti dei minori di discutere eventuali correttivi, in attesa dell’esito del ricorso già presentato in Corte d’Appello, fissato per il 16 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
