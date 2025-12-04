False dichiarazioni nei lavori in subappalto | denunciato il responsabile di un' impresa edile

Ravennatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ottenere la patente a crediti, obbligatoria dal 1 ottobre 2024 per operare nei cantieri edili, avrebbe dichiarato di possedere una regolare visura camerale. In realtà, l’iscrizione alla Camera di Commercio non era mai stata effettuata. La falsità sarebbe emersa durante un controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

false dichiarazioni nei lavori in subappalto denunciato il responsabile di un impresa edile

© Ravennatoday.it - False dichiarazioni nei lavori in subappalto: denunciato il responsabile di un'impresa edile

Leggi anche questi approfondimenti

false dichiarazioni lavori subappaltoFalse dichiarazioni nei lavori in subappalto: denunciato il responsabile di un'impresa edile - Secondo l'Ispettorato del lavoro il titolare dell'impresa avrebbe dichiarato il falso affermando di possedere una regolare visura camerale per ottenere la patente a crediti necessaria per i lavori edi ... ravennatoday.it scrive

Asfaltatura di via Montecuccoli. Subappalto per dare un’accelerata. I lavori erano in programma a luglio - Partiranno prossimamente i lavori di asfaltatura a Sant’Ippolito e sulla strada che da Terrigoli va a Montecuccoli, attesi per luglio ma rimandati per problemi tecnici. Scrive lanazione.it

Correttivo Appalti, la raffica di richieste di modifica non centra l'obiettivo - Nulla di fatto per le proposte di far slittare di un anno la qualificazione con lavori in subappalto e di estendere ai servizi il nuovo meccanismo di revisione dei prezzi per far fronte ai rincari, ... Si legge su edilportale.com

Cerca Video su questo argomento: False Dichiarazioni Lavori Subappalto