False dichiarazioni nei lavori in subappalto | denunciato il responsabile di un' impresa edile
Per ottenere la patente a crediti, obbligatoria dal 1 ottobre 2024 per operare nei cantieri edili, avrebbe dichiarato di possedere una regolare visura camerale. In realtà, l’iscrizione alla Camera di Commercio non era mai stata effettuata. La falsità sarebbe emersa durante un controllo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grave illecito professionale e false dichiarazioni alla luce del principio della fiducia (art. 2 , 95 d.lgs. 36/2023) Tratto da: Sentenzeappalti Consiglio di Stato, sez. III, 24.11.2025 n. 9140 Venendo alla violazione della regola del contraddittorio (v. Linee guida AN - facebook.com Vai su Facebook
False dichiarazioni nei lavori in subappalto: denunciato il responsabile di un'impresa edile - Secondo l'Ispettorato del lavoro il titolare dell'impresa avrebbe dichiarato il falso affermando di possedere una regolare visura camerale per ottenere la patente a crediti necessaria per i lavori edi ... ravennatoday.it scrive
Asfaltatura di via Montecuccoli. Subappalto per dare un’accelerata. I lavori erano in programma a luglio - Partiranno prossimamente i lavori di asfaltatura a Sant’Ippolito e sulla strada che da Terrigoli va a Montecuccoli, attesi per luglio ma rimandati per problemi tecnici. Scrive lanazione.it
Correttivo Appalti, la raffica di richieste di modifica non centra l'obiettivo - Nulla di fatto per le proposte di far slittare di un anno la qualificazione con lavori in subappalto e di estendere ai servizi il nuovo meccanismo di revisione dei prezzi per far fronte ai rincari, ... Si legge su edilportale.com