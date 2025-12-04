Quasi duecento creditori per oltre 17 milioni e seicentomila euro di debiti. Sono, in estrema sintesi, i numeri che fanno capolino dalle pagine del progetto di stato passivo dei creditori e dei rivendicanti redatto nell’ambito del procedimento per la liquidazione giudiziale della vecchia Spal di Joe Tacopina e Marcello Follano, dichiarata fallita in agosto. Il documento, firmato dal curatore fallimentare Aristide Pincelli, è stato depositato nei giorni scorsi in vista dell’udienza civile, inizialmente fissata per l’11 e poi slittata al 16 dicembre. In quella sede, il giudice Mauro Martinelli dovrà valutare le proposte del curatore e decidere se ammettere, ritoccare o ‘bocciare’ ciascuna delle varie posizioni che hanno fatto istanza di insinuazione al passivo (cioè la richiesta formale di recuperare le somme dovute). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fallimento vecchia Spal: "Un ‘buco’ da 17 milioni"