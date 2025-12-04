Falconara si accende scatta il conto alla rovescia per lo ' switch-on' | le iniziative in programma
FALCONARA MARITTIMA – Parte il conto alla rovescia per ‘Falconara si accende’, il cartellone natalizio che animerà il territorio da sabato 6 dicembre a martedì 6 gennaio 2026. Sabato la giornata si aprirà con l’apertura degli stand delle ‘Delizie dei maestri pasticcieri’, con tanti stand di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Mancano 4 giorni all'inaugurazione del Natale di Falconara! Tra le iniziative, il 6 dicembre a partire dalle 10 in via Bixio con: cioccolateria Dolcevita enoteca Enoteca dell'Angolo pasta fresca L'Angolo dell - facebook.com Vai su Facebook