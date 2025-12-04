Falconara si accende scatta il conto alla rovescia per lo ' switch-on' | le iniziative in programma

Anconatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA – Parte il conto alla rovescia per ‘Falconara si accende’, il cartellone natalizio che animerà il territorio da sabato 6 dicembre a martedì 6 gennaio 2026. Sabato la giornata si aprirà con l’apertura degli stand delle ‘Delizie dei maestri pasticcieri’, con tanti stand di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

falconara si accende scatta il conto alla rovescia per lo switch on le iniziative in programma

© Anconatoday.it - "Falconara si accende", scatta il conto alla rovescia per lo 'switch-on': le iniziative in programma

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Falconara Accende Scatta Conto