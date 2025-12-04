Facciamo chiarezza sull’oro e non solo della Banca d’Italia La versione di Polillo

L’emendamento alla legge di bilancio da parte di Lucio Malan sulle riserve in oro della Banca d’Italia sta facendo discutere. Sebbene la sua formulazione fosse stata più che neutrale (“le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato, in nome del popolo italiano”), l’ira dei benpensanti è stata immediata. Vogliono saccheggiare le riserve del Paese per scriteriate politiche di spesa: “per abbassare le tasse, o per costruire il ponte sullo Stretto, oppure misure specifiche contro la povertà” (copyright del Post ). Che tutto ciò risponda ad un semplice processo alle intenzioni, di cui per altro non esiste traccia, è fin troppo evidente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Facciamo chiarezza sull’oro (e non solo) della Banca d’Italia. La versione di Polillo

