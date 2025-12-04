Saranno ben nove i “rookie” impegnati nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2025, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Da regolamento ogni team era obbligato infatti a far disputare un determinato numero di FP1 a piloti con lo status di esordienti nell’arco dell’intero campionato. Mercedes e Sauber sono le uniche ad aver archiviato la pratica in anticipo, mentre tutte le altre scuderie sfrutteranno l’ultima occasione per completare il programma delle quattro FP1 da concedere ai “giovani”. Alcuni nomi erano già noti da tempo, mentre altri sono stati ufficializzati solamente in questi giorni completando finalmente il quadro di chi prenderà parte alla prima sessione del weekend sul circuito di Yas Marina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, tutti i rookie che gireranno in FP1 ad Abu Dhabi. Uno dei candidati al titolo resterà ai box…