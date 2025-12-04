F1 Max Verstappen prima di Abu Dhabi | Proveremo a divertici fino alla fine
Max Verstappen vuole essere il guastafeste del fine settimana negli Emirati Arabi. Il detentore del titolo sogna il ribaltone finale al GP di Abu Dhabi, ultimo nonché decisivo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso il mitico circuito dei responsi, quello di Yas Marina. Riepiloghiamo velocemente la situazione per i più distratti. Il fenomeno olandese la scorso weekend ha per l’ennesima volta fatto saltare il banco, vincendo la gara e tenendo ancora viva la lotta per la vittoria finale. Ricordiamo che in questo momento in testa c’è Lando Norris (McLaren) con 406 punti, seguito proprio da Vertappen a quota 396, due lunghezze in più rispetto ad Oscar Piastri (McLaren), terzo con 92. 🔗 Leggi su Oasport.it
