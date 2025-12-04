F1 Lewis Hamilton | È andata peggio del previsto ma sono stato a spingere per interrompere lo sviluppo della SF-25

La Ferrari si accinge a chiudere una stagione avara di soddisfazioni. Dopo i tantitroppi annunci della pre-season, il progetto della SF-25 non ha dato i responsi sperati e i piloti della scuderia di Maranello non hanno potuto fare altro che prenderne atto nel Mondiale 2025 di F1. L’ha dovuto fare anche chi era il nuovo arrivato, Lewis Hamilton, ammaliato dal Cavallino Rampante, ma anche affossato dai problemi della vettura e anche dello scarso feeling col team. Alla vigilia dell’ultimo week end dell’anno ad Abu Dhabi si è nel mood di non vedere l’ora di concludere questo campionato, proiettandosi alla prossima annata in cui è prevista la rivoluzione tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it

