F1 Lewis Hamilton | È andata peggio del previsto ma sono stato a spingere per interrompere lo sviluppo della SF-25
La Ferrari si accinge a chiudere una stagione avara di soddisfazioni. Dopo i tantitroppi annunci della pre-season, il progetto della SF-25 non ha dato i responsi sperati e i piloti della scuderia di Maranello non hanno potuto fare altro che prenderne atto nel Mondiale 2025 di F1. L’ha dovuto fare anche chi era il nuovo arrivato, Lewis Hamilton, ammaliato dal Cavallino Rampante, ma anche affossato dai problemi della vettura e anche dello scarso feeling col team. Alla vigilia dell’ultimo week end dell’anno ad Abu Dhabi si è nel mood di non vedere l’ora di concludere questo campionato, proiettandosi alla prossima annata in cui è prevista la rivoluzione tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
“Oggi Lewis Hamilton è stato accolto all'ingresso del paddock da una giovane tifosa australiana che aveva già incontrato in altre occasioni qui. Si è fermato ad abbracciarla prima di entrare in pista attraverso la Pit Lane”. Foto e testo di Kym Illman, fotografo di l - facebook.com Vai su Facebook
Lewis Hamilton hits 200 mph during ‘hot lap’ with nervous Beyoncé at F1 Grand Prix: ‘I’m sweating’ - The British race car driver was seen in a video shared via X getting into a sports car ... Riporta pagesix.com
F1, Lewis Hamilton ultimo in qualifica a Las Vegas: “Non sono riuscito a mettere insieme il giro” - In una stagione che il diretto interessato ha definito da incubo, arriva un altro record negativo per Lewis Hamilton al suo primo anno con la Ferrari. oasport.it scrive
Lewis Hamilton, l’ultima battaglia: rinascere o dire addio alla F1 - L'ottavo posto raggiunto a Las Vegas, è l'ennesima dimostrazione di una stagione decisamente al di sotto dei proclami di inizio ... Come scrive msn.com
Videogiochi: Lewis Hamilton scommette su F1 25, lancio a fine maggio - È arrivato l'annuncio del nuovo capitolo della serie di videogiochi di guida dedicati alla Formula 1: Electronic Arts ha svelato il primo trailer di EA Sports F1 25, confermando la collaborazione con ... tgcom24.mediaset.it scrive
Lewis Hamilton inchiodato per l’incidente con la Ferrari: cosa è successo nel Test F1 a Barcellona - 23 a Barcellona non lascia spazio a dubbi riguardo alla responsabilità del pilota britannico: l’errore del sette volte ... fanpage.it scrive
F1 | Hamilton: "Spero che sia valsa la pena di interrompere presto lo sviluppo" - Il 7 volte iridato conferma quanto detto da Vasseur: la Ferrari ha chiuso presto lo sviluppo della SF- msn.com scrive