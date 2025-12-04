F1 Jos Verstappen mette pressione alla McLaren | frecciata a Norris e Piastri

Jos Verstappen, mette pressione alla McLaren: dichiarazioni taglienti nei confronti di Lando Norris ed Oscar Piastri. Jos Verstappen riaccende il clima attorno alla McLaren in vista del Gran Premio di Abu Dhabi. Manca un Gran Premio alla fine della stagione e il mondiale è ancora aperto: Lando Norris è l’attuale leader, ma dovrà guardarsi bene le spalle dal suo compagno di scuderia, Oscar Piastri, e dal quattro volte campione del mondo, Max Verstappen. Il padre del pilota olandese ha scelto parole dirette per descrivere la situazione in casa McLaren. Jos Verstappen accende la tensione prima di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Sportface.it

