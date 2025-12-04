F1 Gp di Abu Dhabi decisivo Norris spera in ordini di scuderia Ma Piastri | Non so cosa ci si aspetti da me Verstappen in agguato | Proviamo a divertirci fino alla fine

Roma, 4 dicembre 2025 - Nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 si deciderà la stagione. Lando Norris, McLaren, è il favorito, ma si dovrà guardare le spalle da Max Verstappen, Red Bull, a 12 punti di distanza e anche dal compagno di squadra Oscar Piastri, a 16 punti dalla vetta. Un gara intensa che potrebbe ribaltare i pronostici, quasi tutti per il britannico con cittadinanza belga. Inoltre un 'litigio' in pista tra compagni della McLaren potrebbe favorire l'olandese 4 volte campione del mondo, pericoloso dopo una stagione passata a rincorrere. Norris e gli ordini di scuderia: “Sta a Oscar permetterlo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1, Gp di Abu Dhabi decisivo. Norris spera in ordini di scuderia. Ma Piastri: “Non so cosa ci si aspetti da me”. Verstappen in agguato: “Proviamo a divertirci fino alla fine”

