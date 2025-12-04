F1 GP Abu Dhabi orario e tv In tre per il titolo mondiale piloti

Yas Marina (Emirati Arabi Uniti), 4 dicembre 2025 - Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri. Saranno loro tre i protagonisti assoluti del Gran Premio di Abu Dhabi, tappa conclusiva del mondiale di Formula 1, che mette in palio titolo di campione del mondo piloti della massima serie automobilistica. Ventitré appuntamenti non sono stati sufficienti per decretare chi avrà l'onore di poter utilizzare il numero 1 sulla livrea 2026 e, anzi, saranno in tre a contendersi l'alloro più ambito. Norris arriva negli Emirati Arabi con lo scettro di favorito, dall'alto dei suoi punti di vantaggio in classifica: 12 su Verstappen, 16 sul compagno di squadra Piastri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 GP Abu Dhabi, orario e tv. In tre per il titolo mondiale piloti

Contenuti che potrebbero interessarti

#F1 | GP Abu Dhabi 2025, anteprima e orari di Yas Marina: il Campione del Mondo si decide all’ultimo atto ? di: Simone Casadei Articolo completo qui p300.it/f1-gp-abu-dhab… Vai su X

Alla vigilia del GP di Abu Dhabi 2025, Carlos Sainz traccia un bilancio della sua prima stagione con la Williams: ‘Abbiamo superato le aspettative, ora testa al 2026’. Sul Mondiale: "Abu Dhabi è una pista perfetta per Lando Norris, oggi è un pilota completo" - facebook.com Vai su Facebook

F1, GP Abu Dhabi 2025: a che ora e dove vedere in tv la volata mondiale tra Norris e Verstappen e Piastri - Ad Abu Dhabi si decide il mondiale piloti: Norris, Verstappen e Piastri per la gloria. Scrive sport.virgilio.it

F1. GP Abu Dhabi, Hamilton sul primo anno in Ferrari: "Non mi sono divertito, ma il 2026 inizia già la prossima settimana" - Lewis Hamilton traccia un bilancio del suo primo anno in Ferrari alla vigilia del GP di Abu Dhabi 2025: nessun divertimento con le vetture attuali, ma già pronto a lavorare sulla stagione 2026 ... Da msn.com

F1, GP Abu Dhabi 2025. Il Triello Norris-Verstappen-Piastri alla resa dei conti. Chi sarà il Campione del Mondo? - Domenica 7 dicembre è il giorno in cui verrà incoronato il Campione del Mondo di F1 del 2025. Segnala oasport.it

GP Abu Dhabi 2025: orari Sky/Now e TV8 - I dettagli della programmazione televisiva dell'ultimo appuntamento della stagione, diretta su Sky e differita su TV8, in palio il Mondiale ... Segnala formulapassion.it

F1 GP Abu Dhabi, orario e tv. In tre per il titolo mondiale piloti - Norris approda negli Emirati Arabi da favorito, ma ad inseguirlo ci sono Verstappen e il compagno di squadra Piastri ... Riporta msn.com

F1 Abu Dhabi GP | Norris: "I'd be happy if Oscar could help me, but I won't ask him." - Il mondiale di Formula 1 si deciderà ad Abu Dhabi, con Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri presenti alla conferenza stampa del giovedì. msn.com scrive