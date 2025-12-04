F1 GP Abu Dhabi 2025 | orari prove libere qualifiche e gara La guida tv

Dopo 23 gare e 6 Sprint in otto mesi e mezzo è arrivata finalmente l’ora della resa dei conti nella sfida a tre per il titolo piloti tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Tutto si deciderà questo weekend, da venerdì 5 a domenica 7 dicembre, sul circuito di Yas Marina in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi 2025 valevole come ultimo atto del Mondiale di Formula Uno. Il britannico si presenta al round conclusivo del campionato da leader della generale con un margine di 12 punti sull’olandese della Red Bull e 16 sul compagno di squadra australiano. McLaren ha fatto di tutto per complicarsi la vita negli ultimi mesi nonostante la superiorità tecnica della macchina rispetto alla concorrenza, ma in ogni caso ha ancora a disposizione due punte contro l’unica carta del Drink Team. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Abu Dhabi 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

