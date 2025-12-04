Extra Cuoca | trionfa Rosa Nutolo è suo il miglior secondo piatto in Italia

Latinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa Nutolo trionfa alla quinta edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine", il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste e si aggiudica il primo posto nella categoria “secoli piatti”.La cerimonia di premiazione c’è stata lo scorso martedì 2 dicembre a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Extra Cuoca: trionfa Rosa Nutolo, è suo il miglior secondo piatto in Italia

