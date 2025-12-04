Extra Cuoca | trionfa Rosa Nutolo è suo il miglior secondo piatto in Italia
Rosa Nutolo trionfa alla quinta edizione di "Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine", il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste e si aggiudica il primo posto nella categoria “secoli piatti”.La cerimonia di premiazione c’è stata lo scorso martedì 2 dicembre a. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Montesilvano, Nanda Trabucco conquista il secondo posto a “Extra Cuoca” La professionista della ristorazione Nanda Trabucco, di Montesilvano, ha ottenuto il secondo posto nella categoria Secondi Piatti alla quinta edizione di “Extra Cuoca – Il talento dell - facebook.com Vai su Facebook
A Perugia "Extra Cuoca 2025"premia una cuoca pugliese e una lucana - News Vai su X
Rosa Del Gaudo di Rubiana trionfa al concorso “Extra Cuoca” 2025 - RUBIANA – Il Piemonte si è distinto con risultati notevoli alla V edizione di “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extravergine di oliva”, il prestigioso concorso nazionale tenutosi a Peru ... Da lagendanews.com
«Extra Cuoca 2025», premiate a Perugia le chef vincitrici della quinta edizione del concorso al femminile che celebra l'olio evo - Le 28 finaliste si sono sfidate negli spazi dell’Università dei Sapori di Perugia. Si legge su msn.com
Extra Cuoca, il talento delle donne per l'olio extravergine oliva - Il talento delle donne per l'olio extravergine di oliva" 2025, il concorso nazionale ideato per valorizzare il talento delle ... Come scrive ansa.it