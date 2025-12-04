L’ SBV Excelsior ospita il Groningen allo Stadion Woudestein in una partita che può pesare parecchio per gli equilibri di classifica: da un lato i padroni di casa cercano continuità e punti salvezza, dall’altro gli ospiti vogliono interrompere una fase poco brillante e rilanciarsi. Di seguito trovi forma recente, chiavi tattiche, indisponibili, probabili formazioni e pronostico. Come arrivano le due squadre. Excelsior L’Excelsior arriva con segnali positivi: dopo una prima parte di stagione altalenante, sta trovando maggiore solidità, soprattutto in casa, dove spesso riesce a “sporcare” le partite e portarle sul terreno che preferisce. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Excelsior–Groningen: analisi, probabili formazioni e pronostico (Eredivisie)