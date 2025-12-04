Ex Pip in Sas Figuccia | Vigilerò personalmente fino al risultato
"Accolgo con favore l’apertura del governo regionale per l’aumento delle ore di lavoro dei quasi duemila ex Pip. È un passo importante, atteso da tempo, e frutto delle battaglie che ho portato avanti sia dentro l’Aula sia sul territorio. Ma il momento decisivo è adesso. Non accetteremo soluzioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ex Pip in Sas, Figuccia: “Vigilerò personalmente fino al risultato” - “Accolgo con favore l’apertura del governo regionale per l’aumento delle ore di lavoro dei quasi duemila ex Pip. Secondo mondopalermo.it
Figuccia (Lega): "Per ex pip in Sas inaccettabile il mantenimento del part-time, si proceda al passaggio a tempo pieno" - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday "Apprendo con favore della ... Si legge su palermotoday.it
Regione, Figuccia (Lega): "Ex Pip utilizzati in Sas, definire convenzioni per sanità e aziende ospedaliere" - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday "Ho chiesto al governo regionale ... Secondo palermotoday.it
Figuccia: “Accelerare subito il passaggio degli ultimi ex Pip in SAS. È tempo di porre fine a una vicenda che si trascina da decenni” - “Sto lavorando senza sosta affinché si concluda rapidamente il processo che prevede il passaggio definitivo degli ultimi ex Pip alla SAS. Segnala blogsicilia.it
Figuccia (Lega): Definire le procedure per consentire di utilizzare il personale ex Pip transitato in Sas nelle strutture sanitarie - Ho chiesto al governo regionale di accelerare le procedure per la definizione delle convenzioni che consentono di utilizzare il personale ex PIP transitato in SAS all’interno delle strutture sanitarie ... Secondo blogsicilia.it
Figuccia: Bene avvio ex Pip alla Sas, si pensi adesso a chi è rimasto fuori - ]]> Sto seguendo con grande attenzione la vicenda del transito dei lavoratori appartenenti al bacino ex Pip all’interno della società Sas (Servizi Ausiliari Sicilia). Si legge su mondopalermo.it