Un complesso che non manca di suscitare stupore in chi raggiunge Faenza in treno e dalla stazione ferroviaria fa rotta verso il centro, e che come pochi altri è intriso del materiale genetico di cui è composta la città. L’ex fabbrica di ceramiche Minardi, affacciata all’angolo tra via Baccarini e via Oriani (foto Tedioli), è stata per alcuni anni uno dei baricentri della produzione ceramica cittadina: qui hanno lavorato Domenico Baccarini e vari artisti appartenenti al suo ‘cenacolo’, mentre fra gli allievi di Virginio Minardi va annoverato anche Pietro Melandri. Ora l’edificio è pronto a tornare a nuova vita: non più come sito produttivo – agli inizi del Novecento sorgeva in un’area ancora punteggiata dai campi – ma come immobile residenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Minardi, in arrivo sei unità immobiliari