Ex infermiere di Mantova travestito da madre morta racconta la sua verità non l' ha fatto per la pensione

L'ex infermiere di Mantova che si è travestito dalla madre morta ha raccontato la sua verità, svelando di non averlo fatto per la pensione.

L'ex infermiere 56enne di Borgo Virgilio (Mantova) che avrebbe finto di essere la madre defunta nel 2022 e nel mentre avrebbe tenuto il cadavere della donna in casa ha detto che lo avrebbe fatto per tenere la mamma accanto a sé. Lo riporta il Corriere della - facebook.com Vai su Facebook

Parla l'uomo che si è travestito da sua madre morta: "Volevo tenerla con me, provo dolore e vergogna" - Attraverso il suo legale il 56enne esprime "profondo rammarico" per quanto accaduto", ma assicura che "lo scopo del proprio agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali". Riporta today.it

