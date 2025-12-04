Ex Ilva tensioni durante sciopero generale a Genova operaio ferito da fumogeno attaccate grate della prefettura Salis | Incontrerò Urso - VIDEO

Durante lo sciopero degli ex lavoratori Ilva, la polizia ha risposto ai fumogeni lanciati dai manifestanti con lacrimogeni; uno dei fumogeni ha colpito e ferito un operaio. Inoltre, la grata della prefettura è stata presa di mira. Il sindaco Salis ha annunciato che incontrerà il ministro Urso per tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ex Ilva, tensioni durante sciopero generale a Genova, operaio ferito da fumogeno, attaccate grate della prefettura, Salis: “Incontrerò Urso“ - VIDEO

