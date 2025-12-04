Ex Ilva tensioni al corteo a Genova

Servizitelevideo.rai.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.45 Momenti di tensione al corteo Ex Ilva tra manifestanti e forze dell'ordine, stamattina davanti alla Prefettura di Genova. Scardinata la rete metallica e lancio di fumogeni. La polizia risponde con l'uso di lacrimogeni. Intanto i metalmeccanici hanno abbandonato la stazione di Genova Brignole, dopo aver occupato le banchine, per rientrare a Cornigliano dove è ancora attivo il presidio davanti alla stazione. Lì rimarranno in attesa del risultato della riunione prevista domani al Mimit. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

