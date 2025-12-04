Ex Ilva tensione a Genova al corteo dello sciopero generale

Tensioni a Genova durante lo sciopero generale dei metalmeccanici, con la polizia che ha utilizzato lacrimogeni. Occupata la stazione di Brignole. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ex Ilva, tensione a Genova al corteo dello sciopero generale

