Ex Ilva | proteste e tensioni a Genova Urso incontra Regioni

Iltempo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquemila in corteo, una pioggia di lacrimogeni nel momento più teso sotto la prefettura, la stazione occupata, la solidarietà delle altre industrie e dei cittadini che applaudono dalle finestre di corso Aurelio Saffi la protesta per il lavoro. La cronaca del quarto giorno di sciopero a oltranza degli operai ex Ilva di Genova è quella di una giornata tesa, grigia, in vigile attesa di risposte da Roma, che non arrivano e se lo fanno non chiariscono il quadro. "Vogliamo solo lavorare", il grido delle tute blu dell'ex Ilva, scese in piazza dopo 4 giorni e 4 notti passate in sciopero e presidio tra il picchetto di piazza Savio i cortei e i blocchi in città, accanto allo stabilimento di Cornigliano dell'ex Ilva, prima Italsider, oggi Acciaierie d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

