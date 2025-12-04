Ex Ilva | proteste e tensioni a Genova Urso incontra Regioni
Cinquemila in corteo, una pioggia di lacrimogeni nel momento più teso sotto la prefettura, la stazione occupata, la solidarietà delle altre industrie e dei cittadini che applaudono dalle finestre di corso Aurelio Saffi la protesta per il lavoro. La cronaca del quarto giorno di sciopero a oltranza degli operai ex Ilva di Genova è quella di una giornata tesa, grigia, in vigile attesa di risposte da Roma, che non arrivano e se lo fanno non chiariscono il quadro. "Vogliamo solo lavorare", il grido delle tute blu dell'ex Ilva, scese in piazza dopo 4 giorni e 4 notti passate in sciopero e presidio tra il picchetto di piazza Savio i cortei e i blocchi in città, accanto allo stabilimento di Cornigliano dell'ex Ilva, prima Italsider, oggi Acciaierie d'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Il Secolo XIX. . Dopo giorni di scioperi e proteste, oggi il corteo dei lavoratori dell'ex Ilva ha attraversato Genova, da Cornigliano al centro città: attimi di tensione nei pressi della Prefettura, contro cui i manifestanti hanno lanciato gomme, fumogeni e uova. La po - facebook.com Vai su Facebook
Ex Ilva, proteste e mobilitazione continua a Taranto. Solidarietà da appalto Eni a lavoratori: domani sciopero Vai su X
Ex Ilva: proteste e tensioni a Genova. Urso incontra Regioni - Cinquemila in corteo, una pioggia di lacrimogeni nel momento più teso sotto la prefettura, la stazione occupata, la solidarietà delle ... Secondo iltempo.it
Ex Ilva, la protesta degenera: fumogeni e scontri davanti alla Prefettura. La sindaca Salis: "Che futuro ci aspetta?" - Genova in piazza per l’ex Ilva: sciopero generale, corteo e tensioni davanti alla Prefettura. Si legge su affaritaliani.it
Ex Ilva Genova: oggi il corteo. Occupata la stazione di Brignole. Tensioni con la polizia - A Genova i lavoratori dell’ex Ilva sono scesi in piazza per chiedere certezze: ora si attende di capire quale sarà il futuro dello stabilimento. Da mam-e.it
Ex Ilva, tensione a Genova al corteo dello sciopero generale. La polizia usa i lacrimogeni - 'Genova lotta per l'industria': è lo striscione alla testa del corteo dello sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici partito dai giardini Melis di Genova Cornigliano e proclamato dai sindacati ... Riporta ansa.it
Genova, tensioni al corteo ex Ilva: uova e fumogeni contro le forze dell'ordine, ferito un operaio - Momenti di tensione a Genova durante la protesta dei metalmeccanici ex Ilva indetta questa mattina per la vertenza sugli stabilimenti di Cornigliano. Scrive video.corriere.it
Ex Ilva: lunga giornata di protesta, dalla prefettura a Brignole, dopo l'incontro con Bucci il corteo di lavoratori riguadagna Cornigliano - Disordini a Corvetto: Cgil "Lacrimogeni sui lavoratori, come al G8", Coisp "Aggressioni preordinate contro agenti, escalation inquietante" ... Scrive telenord.it