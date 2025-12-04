Ex Ilva la provocazione del sindacalista | Andiamo a picchiarci con la polizia
L’esponente del sindacato Fiom Franco Grondona ha scritto su Facebook che «se necessario ci andiamo a picchiare con le forze di polizia. Noi non abbiamo paura. Così finiamo sulle pagine dei giornali e poi sono affari del governo dire che picchiano gli operai che lottano per difendere la fabbrica e l’occupazione a Genova ». Il riferimento all’ex Ilva di Cornigliano, a rischio chiusura anche se il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Grondona ha chiarito l’intenzione di «mantenere i presidi e i blocchi stradali», annunciando una marcia «verso la prefettura» per oggi, in occasione dello sciopero generale dei metalmeccanici genovesi. 🔗 Leggi su Open.online
