Ex Ilva gli operai rientrano nello stabilimento ma restano in presidio fino a domani continuano i blocchi
Attesa per l'incontro tra le istituzioni locali e il ministro Urso. Si cerca una soluzione che possa permettere alla fabbrica di continuare a lavorare Non ci sono stati scontri, ma gli operai dell'ex Ilva e la polizia ci sono andati molto vicini a Genova con lanci di oggetti da una parte e la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ex Ilva, sciopero a oltranza a Genova e Taranto: cosa sta succedendo e perché gli operai stanno protestando - Gli operai dell'Ex Ilva di Taranto e di Genova sono in sciopero a oltranza, come reazione al piano del Governo.
Ex Ilva, la lunga notte di Taranto tra gli operai accampati: «Senza stipendio a Natale» - Davanti ai cancelli dell'ex Ilva e lungo le statali bloccate, tra transenne improvvisate e fuochi accesi per resistere al gelo, le sagome ...
Ex Ilva Genova: corteo, blocchi su A10 e caos viabilità nel Ponente - Protesta Ex Ilva a Genova blocca A10 e vie urbane: corteo su Ponte San Giorgio e caos nel Ponente, con gravi ripercussioni su traffico urbano e autostradale.
Ex Ilva, i lavoratori scioperano a oltranza. Genova paralizzata, forte messaggio al governo - Le organizzazioni dei metalmeccanici di Taranto di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb hanno proclamato dalle 12 di oggi uno sciopero a oltranza ...
Ex Ilva, la rivolta degli operai. Il Governo frena sulla cassa - Il Governo si muove nuovamente a supporto dell'ex Ilva con un nuovo decreto mentre i lavoratori di Taranto iniziano la loro protesta.
Ex Ilva, Genova e Novi in rivolta. Operai in piazza e siti occupati - Tra governo e sindacati sull'ex Ilva non c'è più neanche la finzione del dialogo: c'è la rottura netta, definitiva, plastica[...