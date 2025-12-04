Ex-Ilva blocchi stradali a Taranto e Genova dei lavoratori

Sciopero a Taranto e Genova dei lavoratori ex Ilva. Chiedono urgentemente un tavolo unico a Palazzo Chigi per una situazione diventata insostenibile. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ex-Ilva, blocchi stradali a Taranto e Genova dei lavoratori

Sciopero generale dei metalmeccanici, giornata ad alta tensione a Genova: in mattinata è partito il corteo da Cornigliano verso la prefettura. L'iniziativa arriva dopo tre giorni di blocchi e manifestazioni (anche in autostrada) per salvare l'ex Ilva e scongiurare lo - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, blocchi anche su statale 106 e nell'area imprese #ANSA Vai su X

Ex Ilva, la protesta prosegue. Blocchi stradali, gli aggiornamenti - Altra giornata calda sul fronte della viabilità, e per giovedì è confermato lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici, con possibile corteo verso il centro ... Da genovatoday.it

Ex-Ilva, Cavo (Confcommercio): "Preoccupati per impatto su commercio, al governo dico: fate presto" - Confcommercio Genova esprime preoccupazione per le ripercussioni che le recenti iniziative di protesta legate alla vertenza Ilva stanno avendo sul tessuto commerciale del Ponente cittadino. primocanale.it scrive

Ex Ilva, prima notte di sciopero a oltranza e blocchi stradali - Le organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm e Usb proclamano lo sciopero a oltranza, a partire dalle ore 12. Scrive rainews.it

Cornigliano, lo spettro della chiusura dell’ex Ilva spaventa il quartiere. Ma c’è qualche critica per i blocchi stradali - A Cornigliano tutti sono solidali con i lavoratori: “Senza gli operai il quartiere perde le sue prospettive”. Scrive ilsecoloxix.it

Ex Ilva, blocchi anche su statale 106 e in area imprese - Bari, in atto da ieri, stamani lavoratori dell'ex Ilva e sindacalisti hanno attuato blocchi sulla statale 106 e nell'area imprese del siderurgico. Da rainews.it

Ex Ilva Genova: corteo, blocchi su A10 e caos viabilità nel Ponente - Protesta Ex Ilva a Genova blocca A10 e vie urbane: corteo su Ponte San Giorgio e caos nel Ponente, con gravi ripercussioni su traffico urbano e autostradale. Scrive ligurianotizie.it