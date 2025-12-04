Ex Ilva a Genova operai in stazione a Brignole per bloccare i treni | il video delle tensioni con la polizia
Tensioni a Genova tra operai dell'ex Ilva e polizia, lancio di uova e lacrimogeni: sul posto anche la sindaca Silvia Salis. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Ex Ilva, tensione a Genova al corteo dello sciopero generale. La polizia usa i lacrimogeni #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X
Sciopero generale dei metalmeccanici, giornata ad alta tensione a Genova: in mattinata è partito il corteo da Cornigliano verso la prefettura. L'iniziativa arriva dopo tre giorni di blocchi e manifestazioni (anche in autostrada) per salvare l'ex Ilva e scongiurare lo - facebook.com Vai su Facebook
Genova, tensioni al corteo ex Ilva: uova e fumogeni contro le forze dell'ordine, ferito un operaio - Momenti di tensione a Genova durante la protesta dei metalmeccanici ex Ilva indetta questa mattina per la vertenza sugli stabilimenti di Cornigliano. video.corriere.it scrive
Ex Ilva a Genova, operai in stazione a Brignole per bloccare i treni: il video delle tensioni con la polizia - Giovedì 4 dicembre il corteo degli operai ex Ilva di Cornigliano è arrivato sotto alla prefettura di Genova. Da virgilio.it
Ex Ilva, Bucci: “I fondi ci sono, ma una legge europea non ne consente l’uso”. I sindacati: “Sciopero a oltranza” - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Riporta ilsecoloxix.it
Genova, tensioni al corteo dei metalmeccanici per ex Ilva: lanci di fumogeni - Situazione tesa attorno alla prefettura di Genova dove a blindare l'area del palazzo del governo è stato disposto un maxi schieramento di forze dell'ordine in ... Si legge su lapresse.it
Ex Ilva, a Genova il corteo degli operai. Appello di Salis: "No alla violenza" - Metalmeccanici in piazza oggi, giovedì 4 dicembre, a Genova per lo sciopero generale delle tute blu in difesa dell'Ex Ilva di Genova Cornigliano. Come scrive msn.com
Ex Ilva, a Genova corteo si muove verso stazione Brignole - (askanews) – A Genova il corteo dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano, dopo i lunghi minuti di tensione con la polizia davanti alla Prefettura, hanno deciso di muover ... Si legge su askanews.it