Ex Ilva a Genova la guerriglia degli operai contro i poliziotti | promessa mantenuta
Dalle parole, anzi dalle minacce ai fatti. Tensione altissima davanti alla prefettura di Genova, dove si è diretto il corteo di protesta degli operai dell' ex Ilva. Il mezzo meccanico dei metalmeccanici ha sfondato poco prima delle 11.30 gli alari della polizia a protezione del palazzo del governo. Un iscritto alla Fiom è stato ferito alla testa durante il teso confronto tra manifestanti e forze dell'ordine. L'operaio ha una ferita alla testa, probabilmente è stato colpito dal lancio di un fumogeno. I manifestanti al grido di "Urso sei un codardo" e "Urso vaff***o" hanno intonato cori contro il ministro delle Imprese Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
