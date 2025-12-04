Ex Ilva a Genova in migliaia in piazza contro il ciclo corto

Genova, 4 dic. (askanews) – A Genova sono migliaia i lavoratori scesi in piazza questa mattina per lo sciopero generale cittadino dei metalmeccanici indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Usb in solidarietà con le proteste degli operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano contro il piano per il ciclo corto presentato dal governo. Secondo gli organizzatori, sarebbero circa 5 mila i lavoratori che stanno partecipando alla manifestazione diretta in prefettura. In piazza anche il segretario nazionale della Fiom Cgil Michele De Palma. “Chiediamo a Giorgia Meloni – ha detto De Palma – di convocare un tavolo a Palazzo Chigi, che venga cancellato il piano di chiusura di fatto di tutti gli stabilimenti ex Ilva in Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

