Ex Ilva a Genova il corte raggiunge la prefettura

Il corteo dei metalmeccanici dell'ex Ilva è arrivato in piazza Corvetto, vicino alla prefettura di Genova. L'area è stata isolata dalla polizia e chiusa a traffico e pedoni. Una delegazione di lavoratori e sindacati chiederà un incontro al prefetto Cinzia Torraco.

Tensioni al corteo ex Ilva, a Genova la polizia usa i lacrimogeni. I manifestanti hanno divelto la grata metallica messa a difesa della Prefettura #ANSA Vai su X

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Riporta ilpost.it

