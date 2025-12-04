Ex Ilva a Genova il corte raggiunge la prefettura

Tg24.sky.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo dei metalmeccanici dell’ex Ilva è arrivato in piazza Corvetto, vicino alla prefettura di Genova. L’area è stata isolata dalla polizia e chiusa a traffico e pedoni. Una delegazione di lavoratori e sindacati chiederà un incontro al prefetto Cinzia Torraco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

ex ilva a genova il corte raggiunge la prefettura

© Tg24.sky.it - Ex Ilva, a Genova il corte raggiunge la prefettura

Argomenti simili trattati di recente

ex ilva genova corteEx Ilva, a Genova lavoratori occupano la stazione Brignole - La stazione Brignole di Genova è stata occupata dai lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Genova che protestano contro il piano del ciclo corto presentato dal governo e ... quotidiano.net scrive

ex ilva genova corteEx Ilva, a Genova i metalmeccanici in corteo: tensione in prefettura, la polizia usa i lacrimogeni - A Genova è partito poco prima delle 9 e 30 dai giardini Melis, nel quartiere di Cornigliano, il corteo dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva che da lunedì sono in sciopero per chiedere il ritiro ... Scrive ildiariodellavoro.it

ex ilva genova corteScontri polizia-lavoratori a Genova, alta tensione al corteo per l’ex Ilva. Silvia Salis: «Il governo deve dare risposte» – Il video - La manifestazione della Fiom contro la smobilitazione dell'industria dell'acciaio. Da msn.com

Ex Ilva, a Genova migliaia in piazza. Tensione davanti alla prefettura: la polizia usa i lacrimogeni - (askanews) – Momenti di tensione davanti alla prefettura di Genova all’arrivo del corteo degli operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Secondo askanews.it

ex ilva genova corteI lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Riporta ilpost.it

Ex Ilva, a Genova in migliaia in piazza contro il “ciclo corto” - (askanews) – A Genova sono migliaia i lavoratori scesi in piazza questa mattina per lo sciopero generale cittadino dei metalmeccanici indetto da Fiom Cgil, Fim Cisl e Usb in solidarietà ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Genova Corte