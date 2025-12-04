Ex allievi lasciano 1,5 milioni di euro in eredità al collegio Einaudi di Torino | la storia di Lino Bianco e Sergio Marchetti

Torinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, due ex allievi scomparsi nel 2024 hanno lasciato 1,5 milioni di euro in eredità alla Fondazione Collegio Einaudi, che avevano frequentato negli anni Cinquanta. Si tratta di Sergio Marchetti, classe 1939, e Giovanni Lino Bianco, nato nel 1930. L’eredità consiste in una serie di alloggi e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

ex allievi lasciano 15 milioni di euro in eredit224 al collegio einaudi di torino la storia di lino bianco e sergio marchetti

© Torinotoday.it - Ex allievi lasciano 1,5 milioni di euro in eredità al collegio Einaudi di Torino: la storia di Lino Bianco e Sergio Marchetti

Argomenti simili trattati di recente

Usa, ex insegnante trovato morto in cella: «Scontava 15 anni di prigione per violenza sessuale ai danni di una allieva» - Nel 2011 aveva violentato una sua allieva e fu condannato a 15 anni di carcere. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Allievi Lasciano 15