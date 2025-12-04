Ex allievi lasciano 1,5 milioni di euro in eredità al collegio Einaudi di Torino | la storia di Lino Bianco e Sergio Marchetti

A Torino, due ex allievi scomparsi nel 2024 hanno lasciato 1,5 milioni di euro in eredità alla Fondazione Collegio Einaudi, che avevano frequentato negli anni Cinquanta. Si tratta di Sergio Marchetti, classe 1939, e Giovanni Lino Bianco, nato nel 1930. L’eredità consiste in una serie di alloggi e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ex allievi lasciano 1,5 milioni di euro in eredità al collegio Einaudi di Torino: la storia di Lino Bianco e Sergio Marchetti

Argomenti simili trattati di recente

Ci sono giornate che non si dimenticano. Giornate che lasciano il segno, nel corpo e nel cuore. Ieri ne abbiamo vissuta una così… e non grazie al caso, ma grazie alle persone giuste Alla Sensual Dance Academy non scegliamo “chiunque”: scegliamo il me - facebook.com Vai su Facebook

Usa, ex insegnante trovato morto in cella: «Scontava 15 anni di prigione per violenza sessuale ai danni di una allieva» - Nel 2011 aveva violentato una sua allieva e fu condannato a 15 anni di carcere. Si legge su ilmattino.it