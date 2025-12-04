Eventi nuovi fondi per il Sannio Matera FdI | Grazie a Ministero Agricoltura per attenzione al territorio
Tempo di lettura: 2 minuti Ancora fondi a pro del territorio sannita per attività di promozione e di eventi a pro di Comuni, Pro loco e associazioni. Con Decreto del Ministero dell’Agricoltura del 2 Dicembre, in particolare, sono state riconosciute risorse nella misura di oltre 175.000 euro complessivi a vari Centri della provincia di Benevento. A beneficiarne sono, nel dettaglio, Pro loco di Pontelandolfo (2.262 euro), Falanghina al Borgo di Bonea (5.002), Pro loco Buonalbergo (3.664), Unpli Benevento (8.009), Comuni di Cerreto Sannita e San Martino Valle Caudina (rispettivamente 3.025 e 24.600 euro), Pro loco Monte Taburno (12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
