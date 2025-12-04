Eventi e Iniziative di Moda | Un’Analisi Approfondita tra Italia e Mozambico

Moda, artigianato e beneficenza si incontrano a Lugano in una giornata aperta al pubblico, tra collezioni sostenibili, incontri con i creativi e iniziative a favore dei bambini con malattie rare - facebook.com Vai su Facebook

Gusto, moda e meraviglie: le esperienze autunnali da vivere nei migliori outlet d’Italia - La stagione del foliage si tinge di eleganza, gusto e benessere nei più prestigiosi mall e outlet italiani. Riporta iodonna.it

Class Tv Moda lancia un evento sul lifestyle sostenibile - L’iniziativa del fashion channel di Class Editori nasce per esplorare la crescente attenzione ai responsible trends, che spinge ... Da milanofinanza.it

Tutti i concorsi moda del 2025 e le iniziative dedicate al talento: scopri i finalisti di CMNI Fashion Trust Grant - Tutti i concorsi moda 2025 e le iniziative dedicate ai talenti emergenti da scoprire per dare il via alla propria carriera nel settore. Si legge su vogue.it

Fuorisalone 2025, ecco gli eventi di moda e design da non perdere - Manca sempre meno all’inizio di una nuova Milano design week e quest’anno più che mai il calendario degli eventi da non perdere conta moltissime incursioni fashion. Come scrive milanofinanza.it

Etienne Russo, l'uomo degli eventi. «Ho scelto Milano, c'è un'aria nuova. Ridiamo peso alle firme della moda, basta con la cultura del like» - Tra i nuovi milanesi — creativi, imprenditori, intellettuali che hanno scelto di trasferire affari e famiglia in città — c’è anche Etienne Russo, l’uomo dietro alle ... Secondo corriere.it

“Green Effect”: il docufilm che denuncia l’impatto ecologico della moda, in anteprima a Lucca il 5 febbraio - Il settore tessile è uno dei più impattanti sul Pianeta, ma spesso questa realtà rimane nascosta ... Lo riporta greenme.it