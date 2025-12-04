Eventi di Natale a Bologna | 2 ore di passeggiata con guida tra storia segreti e tradizioni

Bologna, 4 dicembre 2025 – La zona universitaria e via Zamboni svelano la propria storia, segreti e tradizioni grazie alle visite guidate organizzate dal Comune di Bologna, in collaborazione con Bologna Welcome. Leggi anche: Dove pattinare sul ghiaccio a Bologna Le passeggiate culturali nel periodo natalizio . “Intorno alla Garisenda. Percorsi culturali insoliti nella zona universitaria”, ciclo di visite guidate che prende il via nel periodo natalizio, invita cittadini e visitatori alla riscoperta di una delle zone più simboliche della città. Un’occasione per scoprire percorsi ricchi di memoria e cultura e sostenere la vitalità dell'area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Eventi di Natale a Bologna: 2 ore di passeggiata (con guida) tra storia, segreti e tradizioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Bologna, con l'arrivo dell'inverno e del Natale iniziano ad aprire le prime piste di pattinaggio sul ghiaccio dove adulti e bambini possono diventare pattinatori provetti per un giorno - facebook.com Vai su Facebook

Scoprite i mercatini di #Natale da non perdere a #Bologna e fuori porta tinyurl.com/54s442fz @turismoER @comunebologna Vai su X

Eventi di Natale a Bologna: 2 ore di passeggiata (con guida) tra storia, segreti e tradizioni - L'iniziativa, al via dall'8 dicembre, è organizzata dal Comune in collaborazione con Bologna Welcome. Come scrive msn.com

Natale a Bologna: concerti, grandi classici, mercatini, presepi e piste del ghiaccio - Da Lo Schiaccianoci al grande classico di Dickens, dai mercatini di Natale alle piste del ghiaccio che rendono felici grandi e bambini... Riporta bolognatoday.it

Guida alla settimana: gli eventi da non perdere da lunedì a venerdì - Fabri Fibra, Marracash, Joe Bastianich, l'omaggio a Michael Jackson: sono solo alcune delle cose che succederanno questa settimana a Bologna ... Segnala bolognatoday.it

Natale: Bologna, domani il card. Zuppi benedirà il presepe nel Cortile di Palazzo D’Accursio - 30 nel Cortile d’Onore di Palazzo D’Accursio (Piazza Maggiore, 6) l’arcivescovo di Bologna, card. Scrive agensir.it

Natale a Concordia: l'accensione delle luci natalizie dà via a un ricco cartellone di eventi - Il centro storico di Concordia si è acceso con le luminarie natalizie, rese possibili anche grazie al contributo e alla sponsorizzazione di diverse attività commerciali che hanno aderito al bando per. Come scrive virgilio.it