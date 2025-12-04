Evaso dai domiciliari semina il panico | arrestato

Ore di apprensione ieri a Baffadi, frazione di Casola Valsenio, e dintorni. Le forze dell’ordine, con i carabinieri del Radiomobile di Faenza e i colleghi di Casola Valsenio sono stati impegnati dalla mattina, con anche un elicottero che si è alzato in volo, nella ricerca di un ultratrentenne dell’Est Europa evaso dai domiciliari per reati previsti dal ‘ Codice rosso ’. L’allarme è stato lanciato pubblicamente su Facebook dal sindaco di Palazzuolo sul Senio, Marco Bottino, con tanto di foto: "Questo signore è evaso dagli arresti domiciliari a Castel Bolognese, è fuggito ad un posto di blocco della Polizia municipale a Casola e pare che sia stato visto nella zona fra Baffadi e Misileo (frazione di Palazzuolo sul Senio, ndr)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

