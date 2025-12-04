Eurovision ok alla partecipazione di Israele Spagna Irlanda Olanda e Slovenia annunciano il boicottaggio per protesta del contest musicale

La Spagna, l’ Irlanda, l’ Olanda e la Slovenia hanno annunciato che boicotteranno l’ Eurovision Song Contest per protesta contro la partecipazione di Israele. L’annuncio è arrivato immediatamente dopo la decisione degli organizzatori di dare l’ok a Tel Aviv. L’assemblea generale dell’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) era stata convocata perché alcuni paesi hanno chiesto l’esclusione di Israele per la sua condotta nel genocidio nella Striscia di Gaza e per presunte interferenze nelle votazioni del concorso e soprattutto. I membri dell’Ebu, che organizza l’Eurovision, hanno votato per adottare regole di voto più severe in risposta alle accuse secondo cui Israele avrebbe manipolato il voto a favore del loro concorrente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eurovision, ok alla partecipazione di Israele. Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia annunciano il boicottaggio per protesta del contest musicale

