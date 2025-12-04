Eurovision Israele parteciperà Paesi Bassi Irlanda e Spagna lasciano la competizione

L’ Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) ha confermato che Israele potrà partecipare all’ Eurovision 2026, la settantesima edizione del celebre concorso musicale internazionale. La decisione è arrivata dopo una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell’ Eurovision Song Contest. Nel dettaglio, a favore della partecipazione israeliana hanno votato 738 membri, mentre 265 si sono espressi contro e 120 hanno deciso di astenersi. Una scelta che conferma il diritto di Israele a prendere parte alla competizione nonostante alcune contestazioni. La decisione dell’Ebu ha suscitato reazioni contrastanti tra i Paesi partecipanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Eurovision, Israele parteciperà. Paesi Bassi, Irlanda e Spagna lasciano la competizione

