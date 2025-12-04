Eurovision Israele parteciperà | inizia il boicottaggio degli altri Paesi

L'Ebu ha votato per il sì: Israele parteciperà all'Eurovision 2026. A questo punto diversi Paesi stanno decidendo se boicottare l'evento. Spagna, Irlanda, Olanda hanno già comunicato che non saranno presenti quest'anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eurovision, Israele parteciperà: inizia il boicottaggio degli altri Paesi

