Eurovision Israele parteciperà all’edizione 2026
(Adnkronos) – Israele potrà partecipare all'edizione di Eurovision 2026. Lo ha deciso l'Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento dell'Eurovision Song Contest. A favore della partecipazione di Israele alla 70esima edizione di Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti.
Israele parteciperà a Eurovision 2026. Irlanda, Olanda e Spagna annunciano il boicottaggio Vai su X
KAN, la tv pubblica di Israele, prosegue nella selezione della canzone per l'Eurovision 2026. Il CEO Yochpaz e la delegata Mizrahi volano a Ginevra #Eurovision2026 #Israele - facebook.com Vai su Facebook
Spagna boicotta Eurovision per la partecipazione di Israele - Per la prima volta nella sua storia dal lontano debutto nel 1961, la Spagna non parteciperà né manderà in onda l'Eurovision Song Contest, se ci sarà un rappresentante di Israele. Scrive ansa.it
“La Spagna non parteciperà ad Eurovision Song Contest 2026 se ci sarà anche Israele”: cinque Paesi minacciano di boicottare l’evento che si terrà a Vienna - Il clima attorno a Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio, si fa più incandescente. Riporta ilfattoquotidiano.it
Israele fuori dall’Eurovision? La decisione: a novembre si vota - “Israele non deve partecipare all’Eurovision Song Contest 2026”, “Israele deve esserci”, “Se ci sarà Israele ci ritireremo noi”, “L’Eurovision è una manifestazione ... Da quotidiano.net
Eurovision 2026, la Spagna si ritira: «Non partecipiamo se c'è Israele». Cosa comporta la rinuncia del primo dei "big five" - La Spagna è il primo dei 'Big five', i Paesi che apportano un maggiore contributo finanziario all'Eurovision (con Italia, Francia, Germania e Regno Unito) a ritirarsi dalla competizione canora. Da corriereadriatico.it
La Spagna boicotta Eurovision, 'o noi o Israele' - Per la prima volta nella sua storia dal lontano debutto nel 1961, la Spagna non parteciperà né manderà in onda l'Eurovision Song Contest, se ci sarà un rappresentante di Israele. Secondo ansa.it
L'Eurovision rinvia il voto sulla partecipazione di Israele - L'Unione europea di radiodiffusione (Ebu) ha rinviato a dicembre la votazione prevista per il mese prossimo sulla partecipazione di Israele all'Eurovision dopo il cessate il fuoco a Gaza La ... Come scrive it.euronews.com